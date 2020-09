PRF de Santa Catarina apreende veículo furtado há três anos no Rio Grande do Sul

publicidade

Um automóvel furtado no Rio Grande do Sul foi encontrado três anos depois em Santa Catarina. Na manhã desta terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal abordou um Fiat Uno no km 48 da BR 101, em Itapema, no Litoral Norte de SC. Na inspeção do veículo, o efetivo da PRF constatou que o carro havia sido furtado em 2017 na cidade gaúcha de Pelotas.



Preso em flagrante, o motorista, de 30 anos, contou aos policiais rodoviários federais que comprou o veículo em Balneário Camboriú depois de ver o anúncio de venda em uma rede social. Ele foi encaminhado à Polícia Civil de Itapema e vai responder pelo crime de receptação.