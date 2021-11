PRF e PC prende traficantes disfarçados de torcedores de futebol na BR 116, em Pelotas

publicidade

Dois traficantes disfarçados de torcedores de futebol foram presos pela Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil com 14 quilos de maconha na BR 116, em Pelotas. O flagrante ocorreu na noite desta quinta-feira, quando um Fiat Siena, com placas de Capão do Leão, foi abordado.

Conforme a PRF, o carro seguia junto com outros veículos de torcedores que viajavam para a final da Copa Libertadores 2021, com o jogo entre Flamengo e Palmeiras, neste sábado no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Os dois ocupantes do Fiat Siena, de 22 e de 27 anos, estavam com as camisetas do Flamengo e do Santos. Ambos naturais de Pelotas, eles alegaram que se deslocavam para assistir a partida no país vizinho.

No entanto, a droga, suficiente para a produção de quase 30 mil cigarros, foi localizada durante a revista no automóvel. A dupla foi então presa por narcotráfico e admitiu que levava o entorpecente para Pelotas, onde seria comercializado.