PRF encontra 11 quilos de crack em tanque de combustível de carro em Seberi

A Polícia Rodoviária Federal encontrou pouco mais de 11 quilos de crack escondidos no tanque de combustível de um veículo abordado na BR 158, em Seberi. A droga, envolta e protegida por plásticos, estava sendo transportada em um Fiat Elba, com placas do Paraná.

O entorpecente renderia mais de 50 mil pedras para consumo e R$ 110 mil de lucro ao narcotráfico. A interceptação do veículo ocorreu nessa sexta-feira.

O motorista, um paranaense de 27 anos, natural de Foz do Iguaçu, na fronteira com Ciudad del Este, no Paraguai, já possuía antecedentes por receptação de veículo e embriaguez ao volante. Ele confessou que trazia a droga do Paraná e entregaria em Palmeira das Missões.

Em Nova Prata, o efetivo da PRF deteve recentemente dois traficantes com cocaína na BR 470. A dupla estava em uma Ford Ecosport, com placas da cidade. O condutor, um homem de 42 anos, já possuía passagem por furto. O passageiro, de 35 anos, tem uma extensa ficha criminal incluindo passagens por homicídio, tráfico, sequestro, roubo, furto e lesão corporal.