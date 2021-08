PRF flagra pai e filho com armas, munições e pombas abatidas na BR 470, em Bento Gonçalves

publicidade

Pai e filho foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal quando transportavam armas e pombas abatidas na noite desse domingo na BR 470, em Bento Gonçalves, na Serra. Ambos foram autuados por porte ilegal de arma de fogo e crime ambiental.

Durante ação de combate ao crime, o efetivo da PRF abordou um caminhão com placas de Passo Fundo. No baú do veículo, os policiais rodoviários federais encontraram cerca de cinco quilos de pombas abatidas.

Já em um fundo estavam cinco espingardas calibres 32 e 36, além de duas do tipo cartucheira, e ainda 103 munições. Uma das armas de fogo não possuía numeração.

O motorista, de 60 anos, e o filho, de 25 anos, naturais de Caxias do Sul, foram presos em flagrante e encaminhados para a Polícia Civil.