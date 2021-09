PRF flagra pela 2ª vez prefeito paranaense com galos de rinha na BR 386, em Sarandi

publicidade

Um prefeito paranaense foi flagrado transportando galos de rinha pela segunda vez pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Rio Grande do Sul. Na tarde desta segunda-feira, o efetivo da PRF abordou um Chevrolet Omega, com placas de Brasília, que estava sendo dirigido por ele na BR 386, em Sarandi.

No banco traseiro do veículo, os policiais rodoviários federais encontraram três galos e duas galinhas dentro de maletas ou caixas de papelão. As aves possuíam ferimentos nas cristas.