PRF intercepta caminhonete com cerca de 200 kg de maconha em cima de um guincho em Livramento

O narcotráfico não mede esforços para tentar ludibriar a fiscalização nas estradas. Cerca de 200 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal em Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai. A droga encontrava-se escondida em compartimentos dentro da lataria da tampa da carroceria e do painel de uma caminhonete Volkswagen Amarok, com placas da Argentina, que foi revistada durante uma ação da PRF na BR 158.

Como despiste, o veículo estava sendo transportada em cima de um caminhão guincho. Natural de Frederico Westphalen, uma mulher de 44 anos era a responsável pela Amarok e viajava na carona do guincho. Ela foi presa e encaminhada à Polícia Federal na cidade. O flagrante ocorreu na noite de domingo, mas está sendo divulgado nesta segunda-feira pela PRF.