PRF intercepta carregamento de 144 quilos de maconha em Passo Fundo

A Polícia Rodoviária Federal interceptou na manhã desta quarta-feira um carregamento de 144 quilos de maconha em Passo Fundo. Durante fiscalização voltada ao combate à criminalidade, o efetivo da PRF deu ordem de parada ao motorista de um Volkswagen Gol, com placas do Paraná, que chegava na BR 285. Ele acelerou e fugiu em alta velocidade com o carro.

Após perseguição por vários quilômetros, o fugitivo entrou com o veículo saiu da rodovia e entrou uma estrada vicinal, já no bairro Jaboticabal, onde acabou alcançado. Houve confronto.

O motorista, um paranaense de 29 anos, com antecedentes por homicídio e tráfico de drogas, foi baleado na perna. O criminoso foi levado ao hospital sob custódia e não corre risco de morte. O No veículo havia também um passageiro, que fugiu pra um matagal e está sendo procurado.

Dentro do automóvel, os policiais rodoviários federais encontraram os 144 quilos de maconha. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.