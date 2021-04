PRF intercepta contrabando com mais de 1,5 milhão em cigarros paraguaios na BR 116, em Tapes

publicidade

Mais de 1,5 milhão em cigarros paraguaios contrabandeados foram apreendidos na manhã desta terça-feira pela Polícia Rodoviária Federal na BR 116, em Tapes. A mercadoria ilícita foi avaliada em quase R$ 2 milhões.

No trecho da rodovia, o efetivo da PRF abordou um caminhão Mercedes-Benz, com placas de Canoas, após receber informação do serviço de inteligência da instituição.

Ao retirarem a lona da carroceria do veículo, os policiais rodoviários federais encontraram cerca de 300 mil cigarros paraguaios. O condutor, de 45 anos, disse que foi pago para pegar o caminhão carregado em Eldorado do Sul e levá-lo até a região da fronteira com o Uruguai.

O motorista foi preso em flagrante por contrabando. Segundo a PRF, ele já tem diversas passagens por contrabando de queijo uruguaio.