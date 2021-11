PRF intercepta contrabando de 550 munições de fuzil e 35 mil maços de cigarros paraguaios

publicidade

Um contrabando com cerca de 550 munições e quatro carregadores de fuzil calibre 7,62 foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal na BR 158, em Panambi. Houve ainda o recolhimento de aproximadamente 35 mil maços de cigarros paraguaios e de um revólver calibre 38.

O flagrante ocorreu na quinta-feira. O efetivo da PRF abordou um Ford Ka, com placas clonadas, que havia sido furtado em junho deste ano em São Leopoldo. O motorista do veículo, de 29 anos, com antecedentes criminais, fugiu e foi perseguido.

O suspeito abandonou o carro e embrenhou-se em uma matagal, onde foi preso pelos policiais rodoviários federais nas buscas. A ocorrência foi encaminhada depois para a Polícia Federal em Santo Ângelo.