PRF intercepta quadrilha em fuga após furto de R$ 5 mil em mercadorias de hipermercado na Serra

Uma quadrilha que furtou cerca de R$ 5 mil em mercadorias de um hipermercado em Caxias do Sul foi presa pela Polícia Rodoviária Federal em São Leopoldo. Um homem e três mulheres foram detidos na noite de terça-feira na BR 116, quando retornavam da Serra. O grupo criminoso estava em um Peugeot, com placas de Eldorado do Sul, e fugiu da abordagem em alta velocidade, sendo perseguidos e interceptados na rodovia.

No porta-malas do veículo, os policiais rodoviários federais encontraram diversas mercadorias que estavam ainda com a etiqueta de segurança e sem nota fiscal. Houve a comprovação de que os produtos, incluindo bebidas importadas, peças de vestuário e chocolates, foram furtados do interior de um hipermercado em Caxias do Sul.

Conforme a PRF, todos os três possuem antecedentes criminais por furto. Uma das mulheres presas possui dez ocorrências deste tipo de crime. A ocorrência foi depois encaminhada para a Polícia Civil.