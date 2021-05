PRF intercepta transporte de skunk na BR 386, em Tabaí

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um traficante com quase meio quilo de skunk na BR 386, em Tabaí. Durante ação de enfrentamento ao crime realizado na rodovia, o efetivo da PRF abordou na noite de segunda-feira um Volkswagen Logan, com placas de Novo Hamburgo.

Ao realizar as buscas no veículo, os policiais rodoviários federais encontraram 490 gramas da droga dentro de uma sacola plástica escondida embaixo do banco do passageiro.

O automóvel era ocupado pela motorista, de 29 anos, e um passageiro, de 25, que disse ser cunhado da condutora. A mulher alegou que não sabia de nada.

Com antecedentes por homicídio doloso, o passageiro admitiu que o skunk vinha de Porto Alegre e seria levado até Santa Cruz do Sul. O homem foi então detido.

