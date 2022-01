PRF prende casal com 150 quilos de maconha em Ijuí

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, no início da noite de sexta-feira, um carro carregado de maconha na BR-285, em Ijuí. Um casal de traficantes foi preso. Durante ação de combate à criminalidade, os PRFs abordaram um Symbol emplacado em Novo Hamburgo. No carro estavam o motorista de 26 anos e uma passageira de 27, ambos com ficha criminal. Eles disseram que vinham de Porto Mauá.

Ao fiscalizarem o veículo, os policiais encontraram 150 quilos de maconha distribuídos no porta-malas e no habitáculo de passageiros. A dupla foi presa e conduzida com o carro e a droga para a polícia judiciária federal em Santo Ângelo. Com a maconha apreendida, os criminosos poderiam lucrar mais de 300 mil reais.