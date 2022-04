PRF prende dois argentinos com mais de mil comprimidos usados no golpe do “Boa Noite, Cinderela”

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal prendeu dois traficantes argentinos, com mais de mil comprimidos usados no golpe do “Boa Noite, Cinderela”, na tarde deste sábado na Br 386, em Sarandi. Houve a apreensão também de dois carimbos com nomes de médicos brasileiros e centenas de receituários adulterados de medicamentos controlados.



A dupla de argentinos estava em um Peugeot 206, que foi abordado pelo efetivo da PRF. Todo o material ilícito foi encontrado embaixo de um dos bancos do veículo. Detidos em flagrante, o motorista, de 49 anos, e o passageiro, de 38 anos, informaram que fariam a entrega em Porto Alegre.

Conforme a PRF, o golpe do “Boa Noite, Cinderela” consiste em drogar as vítimas, como mulheres, com o objetivo de facilitar a consumação dos crimes de roubo e estupro.