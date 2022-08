PRF prende paraguaios com 31 quilos de cocaína e 21 quilos de explosivos na BR 386, em Sarandi

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal prendeu três paraguaios com 31 quilos de pasta base de cocaína e 21 quilos de explosivos na BR 386, em Sarandi. A apreensão resultou em um prejuízo financeiro superior a R$ 4 milhões à criminalidade. A ação ocorreu nessa segunda-feira, quando uma carreta, com placas do Paraguai, foi interceptada na estrada. O veículo estava carregado com 32 toneladas de grãos de milho.

O motorista viajava na companhia de outros dois homens e apresentou a documentação da carga, aparentando uma viagem normal. No entanto, o efetivo da PRF desconfiou e realizou uma vistoria minuciosa no caminhão.

Na cabine, dois tabletes foram encontrados. Já em um fundo falso no compartimento do motor, os policiais rodoviários federais localizaram dezenas de tabletes de cocaína e 15 bananas de dinamite, além de 20 metros de cordel detonante e diversas espoletas. De acordo com a PRF, esse tipo de material geralmente é utilizado em ações criminosas para explodir agências bancárias, cofres ou carros-fortes.

Os paraguaios presos, de 52, 35 e 27 anos, foram encaminhados para a Polícia Federal, junto com a carreta, as drogas e os explosivos.