PRF prende passageira de ônibus interestadual com 18 quilos de maconha em Lajeado

Uma passageira de um ônibus de linha interestadual foi presa com 18 quilos de maconha na manhã desta sexta-feira pela Polícia Rodoviária Federal na BR 386, em Lajeado. A traficante, uma paranaense, de 18 anos, moradora de Campo Mourão, estava em um coletivo que fazia a viagem Foz do Iguaçu (PR)-Porto Alegre (RS).

Conforme a PRF, a droga estava dentro de uma mala e foi descoberta durante a revista nas bagagens dos passageiros. Detida em flagrante por narcotráfico, ela confessou que buscou o entorpecente em Foz do Iguaçu e faria a entrega em São Leopoldo.

A jovem não falou para quem repassaria a maconha. Ela responderá pelo crime de tráfico de drogas, que prevê uma pena de cinco a 15 anos de reclusão.

POLÍCIA FEDERAL

Em Passo Fundo, a Polícia Federal prendeu em flagrante um traficante com aproximadamente dez quilos de maconha na ERS 324. O veículo em que estava o criminoso, de 28 anos, foi abordado na quinta-feira. A droga estava escondida dentro do painel do carro.