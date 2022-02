PRF resgata quase mil filhotes de tartaruga na BR 116, em Pelotas

publicidade

Quase mil filhotes de tartarugas da espécie tigre d´água foram resgatados pela Polícia Rodoviária Federal durante uma ação de fiscalização na BR 116. O flagrante de crime ambiental contra a fauna nativa ocorreu na tarde dessa quinta-feira.

Em um trecho da rodovia, no sentido Interior-Capital, o efetivo da PRF interceptou um Chevrolet Prisma, com um casal de catarinenses, ambos de 28 anos.

Na revista do veículo, os policiais rodoviários federais encontraram quase mil filhotes de tartarugas no porta-malas. Os animais estavam em condições precárias de transporte dentro de uma mala e encontravam-se escondidos embaixo das roupas pessoais do casal.

A dupla foi presa e confessou que comprou os animais na fronteira com o Uruguai. Os dois admitiram ainda que revenderiam os répteis em Florianópolis, em Santa Catarina.

O Comando Ambiental da Brigada Militar (CABM) encaminhou as tartaruguinhas ao núcleo de reabilitação da fauna silvestre da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), visando tratamento e posterior devolução à natureza. O Ibama foi também acionado.