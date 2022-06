Primeiro júri do caso Ronei Júnior acontece no próximo dia 22 no Foro de Charqueadas

publicidade

O primeiro júri do caso Ronei Júnior acontece, com três dos nove réus, no próximo dia 22, a partir das 9h, no Foro de Charqueadas. A previsão de duração do julgamento é de até três dias. Já outros seis réus também já têm data para serem julgados em julho. Três deles no dia 4 e outros três no dia 11, com início no mesmo horário.

Não será permitido à imprensa acessar o Salão do Júri, onde estará ocorrendo o julgamento, mas haverá sala de apoio para 15 veículos de comunicação que desejarem acompanhar os trabalhos, através da transmissão ao vivo. Os julgamentos serão transmitidos ao vivo pelo canal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) no Youtube e com cobertura no Twitter em tempo real.

Uma ferida que nunca cicatriza. É assim que Ronei Wilson Jurkfitz Faleiro vinha definindo a falta de punição para os assassinos do filho Ronei Wilson Jurkfitz Faleiro Júnior, 17 anos, morto ao amanhecer de 1º de agosto de 2015, em Charqueadas. Após o desabafo, o Poder Judiciário anunciou providências para a realização do julgamento dos nove réus.

O adolescente foi morto com socos, chutes e garrafadas na saída de uma festa em um clube para arrecadar fundos para a formatura do ensino médio. O próprio pai da vítima também foi atacado e ficou ferido, juntamente com um casal de amigos do filho.

Além dos nove réus, outros sete menores de idade na época, participantes do crime, cumpriram em torno de dois anos de pena e já foram libertados.