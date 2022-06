Procuradora é espancada por colega após abrir processo contra ele em São Paulo; veja vídeo

publicidade

A procuradora-geral do município de Registro, no Vale do Ribeira, em São Paulo, foi espancada por um colega dentro da própria prefeitura. Imagens mostram as agressões contra Gabriela Samadello, de 39 anos, que ficou com ferimentos, principalmente na cabeça.

Outras mulheres tentaram segurar o agressor, o também procurador do município Demétrius Oliveira de Macedo, que trabalhava com Gabriela na Procuradoria há nove anos e era subordinado a ela desde o começo desse ano.

Gabriela diz acreditar que ele não aceitava ter uma mulher como chefe. Recentemente, ela abriu um processo contra ele por destratar uma funcionária da Procuradoria. Nesta terça-feira, a Prefeitura de Registro afastou o procurador de suas funções, com suspensão de pagamento do salário. O caso foi registrado na Delegacia da Mulher.

Demétrius prestou depoimento e foi liberado. Ele alegou que estava sendo moralmente assediado, segundo a polícia. Por sua ação, ele irá responder por desacato e lesão corporal.

Procurado pela Record TV, Demétrius de Macedo não se manifestou sobre o caso.