Professor de escola é preso suspeito de assediar alunas em Alvorada

Um professor de uma escola estadual de Alvorada foi preso na noite desse sábado como suspeito de crime por importunação sexual. Segundo informações da Polícia Civil, o homem, de 40 anos, teria assediado ao menos quatro alunas.

As vítimas relataram que o professor forçava beijos, carícias e abraços. Duas vítimas, atualmente com 14 anos, registraram ocorrência apontando fatos ocorridos neste ano, e após a divulgação em redes sociais, onde diversos alunos apontam condutas inadequadas por parte do suspeito, outras duas alunas registraram ocorrência com crimes ocorridos entre 2017 e 2019.

A delegada Samieh Saleh, responsável pela Delegacia da Mulher de Alvorada, refere a importância das vítimas, não só deste caso, de procurarem a delegacia para registro de ocorrência. Também é possível realizar denúncia anônima diretamente pelo WhatsApp da Polícia Civil.