Quadrilha assalta agência bancária em Três Arroios

Uma quadrilha, formada por pelo menos quatro homens armados, assaltou na manhã desta quinta-feira uma agência do Banrisul em Três Arroios, no Alto Uruguai. Conforme a Brigada Militar e a Polícia Civil, o grupo chegou ao banco, localizado na avenida Felipe Kops, efetuando disparos. Já dentro da agência, os criminosos renderam funcionários e clientes antes de roubarem o dinheiro do prédio. As vítimas foram usadas como escudos humanos para evitar qualquer reação policial.

Na fuga, os criminosos usaram ao menos um carro: um Chevrolet Prisma. Três pessoas foram levadas como reféns e só foram libertadas mais tarde, em um estrada vicinal. A Polícia Civil e a BM realizam um cerco, que está concentrado na localidade de Linha Napoleão. Houve confronto e um dos integrantes da quadrilha foi morto.Houve a apreensão de três armas, sendo duas espingardas, além de farta munição, coletes balísticos, luvas e uma quantia em dinheiro que havia sido levado da agência bancária. Um helicóptero do Batalhão de Aviação da BM e outro da Polícia Militar de Snata Catarina sobrevoam o local.