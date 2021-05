Quadrilha assalta banco no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre

publicidade

Uma quadrilha assaltou na manhã desta terça-feira a agência do Santander situada na rua 24 de Outubro, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Ao menos quatro criminosos armados participaram do roubo.

Policiais militares do 9º BPM prestaram o primeiro atendimento na agência bancária, que permaneceu isolada para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias.

O assalto está sendo apurado pelos agentes da 1ª Delegacia de Roubos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). Uma equipe esteve no banco para o levantamento de informações preliminares e procura de imagens de câmeras de monitoramento na área, entre outras diligências.

Segundo o delegado João Paulo de Abreu, o ataque teve início por volta das 7h50min. “Quatro indivíduos conseguiram acessar a agência talvez por alguma porta lateral que dá acesso. Eles renderam o vigilante e passaram a praticar o roubo”, explicou o titular da 1ª DR. Funcionários também foram imobilizados.

“Eles conseguiram levar em princípio pouco valor”, observou o delegado João Paulo de Abreu. Na fuga, os bandidos embarcaram em Hyundai HB20, de cor branca, que ainda não foi localizado apesar das buscas. Qualquer informação, mesmo sob anonimato, pode ser repassada ao disque denúncia 0800-510-2828 do Deic.