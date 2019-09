Quadrilha ataca carros-fortes em rodovia em Fraiburgo, em Santa Catarina

publicidade

As forças de segurança pública catarinenses entraram em alerta na manhã desta terça-feira após a tentativa de roubo a carro-forte ocorrida na rodovia SC 355, na região do Meio-Oeste. No trecho da estrada junto da ponte do rio Papuã I, na localidade de Arroio da Barra, em Fraiburgo, uma quadrilha fortemente armada atacou dois blindados que seguiam juntos na rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF SC), os criminosos furaram um bloqueio e os vigilantes dos carros-forte reagiram, resultando em intenso tiroteio. Os bandidos recuaram e fugiram em duas caminhonetes modelo Fiat Toro, sem levar nenhuma quantia em dinheiro. Um dos veículos, revestido com chapas de metal, apareceu queimado depois em uma estrada vicinal, onde foram espalhados miguelitos. Explosivos também foram abandonados no local. Os bandidos prosseguiram a fuga em um Fiat Palio roubado na área. Já os carros-fortes, com marcas dos disparos, deslocaram-se até a cidade de Videira. Nenhum vigilante ficou ferido.

A Polícia Militar e a Polícia Militar Rodoviária realizam buscas em toda a região. O ataque está sendo investigado pela Polícia Civil. O titular da Divisão de Roubos e Anti-Sequestro da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic), delegado Anselmo Cruz, declarou à reportagem do Correio do Povo que ainda não existem “informações consistentes” sobre os autores do ataque, referindo-se à possibilidade de participação de assaltantes catarinenses, gaúchos ou paranaenses.