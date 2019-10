Quadrilha que atacou bancos em Coronel Pilar é identificada pela Polícia Civil

publicidade

Onze criminosos foram identificados pela Polícia Civil como envolvidos no ataque simultâneo ao Banrisul e Sicredi, além de uma lotérica, ocorrido na tarde do dia 8 de novembro de 2018 na cidade de Coronel Pilar, na Serra. Nove já encontram-se presos sendo que a mais recente detenção ocorreu na semana passada. Um foragido permanece sendo procurado. Seis dos assaltantes haviam sido presos nas buscas realizadas no dia seguinte pela Brigada Militar.

Depois, a investigação da 1° Delegacia de Repressão a Roubos (1ª DR) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) apontou mais cinco envolvidos com a quadrilha. Segundo o delegado André Lobo Anicet, o inquérito já está na fase final.

No ataque aos bancos e à lotérica agiram sete criminosos encapuzados e fortemente armados. Eles efetuaram diversos disparos para o alto e obrigaram os populares a formar uma espécie de “cordão humano”, causando pânico no município. O roubo em torno de 20 minutos e na fuga os bandidos fizeram um refém e atearam fogo em um Fiat Palio.

Na caçada à quadrilha na região, a Brigada Militar capturou seis homens ao longo do dia 9 na localidade de Linha Alegre, em Coronel Pilar, e na área urbana de Roca Sales. Houve a apreensão de três espingardas, um fuzil, três pistolas, quatro revólveres, cerca de 370 cartuchos de munição, oito coletes balísticos, cinco toucas ninjas, celulares, radiocomunicador, miguelitos, roupas camufladas, machados, facas e parte do dinheiro roubado das agências, além de dois veículos, entre outros objetos.