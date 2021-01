Quase 108 quilos de insumos para a cocaína são apreendidos em Imbé

publicidade

O 2° Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (2°BPAT) da Brigada Militar apreendeu quase 108 quilos de insumos para cocaína na manhã desta quinta-feira em Imbé, no Litoral Norte. Três traficantes, sendo homem de 62 anos, a filha dele de 36 anos e uma jovem de 22 anos, foram presos. A ação ocorreu na área central da cidade e também nas praias de Albatroz e Mariluz.

Em uma residência na avenida Paraguassú, os policiais militares recolheram 107,9 quilos de produtos químicos usados no refino de cocaína para a venda, entre outros objetos. Há suspeita de que a matéria-prima seja oriunda do Mato Grosso do Sul. Uma facção criminosa, envolvida com o narcotráfico interestadual, seria responsável pelo local.

A partir de informações fornecidas pelo Comando Regional de Policiamento Ostensivo Sul (CRPO Sul), os serviços de inteligência do CRPO Litoral e do 2º BPAT aprofundaram o trabalho investigativo que culminou no cumprimento de mandado de busca e apreensão nesta quinta-feira, tendo a mobilização da Força Tática do 2º BPAT. Houve apoio da Polícia Civil.

Conforme a Brigada Militar, o caso tem relação com o laboratório de refino de cocaína que foi localizado e fechado no último dia 10 deste mês pela BM em uma casa na avenida Caxias do Sul, na área central de Imbé. Na ocasião, o prejuízo para a facção criminosa, incluindo a perda de drogas e armas, foi de cerca de R$ 1 milhão de reais. A descoberta ocorreu após a Polícia Militar de Santa Catarina capturar um foragido do sistema prisional em Criciúma, sendo repassadas então determinadas informações à BM.

Na ocasião foram apreendidos mais de 46 quilos de cocaína e de pasta base da mesma droga, uma prensa hidráulica, três balanças de precisão, uma contadora de dinheiro e outros insumos, equipamentos e materiais utilizados na produção de entorpecentes e de embalagens. Os policiais militares recolheram também cinco revólveres calibres 38, uma pistola calibre 380 e uma pistola calibre 9 milímetros, além de 34 munições destas armas, dois telefones celulares, duas máquinas de cartão de crédito, eletroeletrônicos, aparelhos elétricos e outros objetos. Um Ford Focus foi retido e um casal foi preso.