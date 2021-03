Quase mil sementes de maconha são flagradas em veículo na BR 471, em Santa Vitória do Palmar

publicidade

Quase mil sementes de maconha foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal na BR 471, em Santa Vitória do Palmar. O flagrante ocorreu na noite de segunda-feira após um Honda City, com placas de Pinhais, no Paraná, ser abordado na rodovia. O motorista e o passageiro foram presos.

O efetivo da PRF realizou uma vistoria no veículo e localizou então centenas de pacotes metálicos, com etiqueta de preço indicando 24 euros, no porta-malas. Dentro deles, os policiais rodoviários federais contabilizaram exatas 948 sementes de cannabis.

No carro estava o motorista, um mato-grossense, e o passageiro, um paranaense. Ambos foram detidos. A PRF apurou que as sementes foram compradas no Uruguai e seriam levadas para o Paraná, onde seriam plantadas. A ocorrência foi registrada na Polícia Federal.