Quatro assaltantes são presos pela BM após perseguição e cerco em Cachoeirinha

Após cerco policial, a Brigada Militar capturou quatro criminosos e recuperou um veículo roubado em Cachoeirinha. Na noite dessa quinta-feira, o efetivo do 26º BPM foi alertado sobre o roubo de um Renault Kwid no bairro Parque Granja Esperança.



Nas buscas, os policiais militares avistaram o veículo trafegando no bairro Vista Alegre. Mesmo após as ordens de parada, os ocupantes do automóvel desobedeceram às determinações e fugiram, sendo perseguidos.



Um cerco policial foi montado rapidamente pelo 26º BPM na região, sendo então efetuada a abordagem ao carro roubado em fuga. Os ladrões, com idades de 25, 32, 46 e 54 anos, foram presos em flagrante. Houve a apreensão de um revólver calibre 22, com duas munições intactas, que havia sido utilizado para cometer o roubo do automóvel.