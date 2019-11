Quatro cidades registram confrontos entre Brigada Militar e criminosos

publicidade

Três cidades registraram confrontos entre policiais militares e criminosos. Em Porto Alegre, uma dupla de assaltantes tentou roubar o Ford Ka de um policial militar na noite dessa quinta-feira na rua São Simão, no bairro Bom Jesus. Houve troca de tiros. Os suspeitos ainda conseguiram sair com o veículo que trafegou por uma quadra e parou pois um deles havia sido baleado e acabou morrendo. O cúmplice, que dirigia o carro, fugiu a pé. Uma arma de fogo foi apreendida no local pelo efetivo do 11º BPM que chegou em apoio ao colega atacado.

Já em Caxias do Sul, também na noite de quinta-feira, um assaltante morreu ao tentar roubar um PM na rua Alfredo Milani, no bairro Esplanada. Houve reação e tiros. O criminoso foi atingido e tombou sem vida com uma arma. Em Parobé, o efetivo da BM tiroteou na noite de quinta-feira com criminosos na rua Doutor Camargo, no bairro Santa Cristina do Pinhal. Houve perseguição a um Toyota Hilux e um Kia Soul, ambos roubados em Sapiranga, nos quais estavam os bandidos. Na fuga, o segundo veículo acidentou-se, mas os suspeitos conseguiram escapar a pé. Uma arma e um celular foram apreendidos.

Em Imbé, na madrugada desta sexta-feira, um criminoso foi preso após confrontar-se com policiais militares que realizavam o patrulhamento na avenida Academia Rio Grandense de Letras, no bairro Mariluz. O bandido, que faria parte de um grupo criminoso que atua em Capão da Canoa, dirigia um Chevrolet Celta e não aceitou a abordagem, atirando na direção da viatura da BM. Armado, ele foi atingido mas conseguiu fugir a pé em um primeiro momento, sendo depois capturado em uma matagal durante as buscas.