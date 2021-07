Quatro criminosos são presos por roubo de carro e sequestro da vítima em Uruguaiana

publicidade

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira quatro integrantes de uma quadrilha especializada em roubos de veículos com sequestro das vítimas em Uruguaiana. A abordagem dos criminosos, sendo três homens e uma mulher, ocorreu na BR 472.

Um Toyota Hilux, de um motorista atacado, foi recuperado na ação coordenada pela Delegacia de Polícia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Uruguaiana, sob comando do delegado André Serrão. O grupo criminoso estava sendo investigada havia meses. Os agentes da Draco de Uruguaiana presenciaram o exato momento em que os bandidos cometeram o roubo da Hilux, mantendo refém o motorista.

Os policiais aguardaram até o instante mais adequado para abordagem, que acabou ocorrendo na rodovia. Os assaltantes foram rendidos e a vítima foi resgatada com o veículo subtraído. Um revólver calibre 38 foi apreendido.

Outros três roubos de veículos ocorridos no município já foram registrados na Draco de Uruguaiana. Conforme os policiais civis, as vítimas ficavam em locais ermos, sempre amarradas e vendadas. Os veículos roubados eram então levados para Santana do Livramento, onde passavam pela clonagem antes de serem revendidos já adulterados.

