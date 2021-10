Quatro integrantes da mesma família morrem em acidente na BR 116, em Capão do Leão

publicidade

Um acidente de trânsito na BR 116, em Capão do Leão, vitimou um casal e duas crianças por volta das 14h30 deste sábado. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um homem (41 anos), uma mulher (46 anos) e duas crianças (de 6 e 4 anos), filhos do casal, vieram a óbito no local do acidente, no km 550 da rodovia. O carro que transportava a família tinha placa do município de Jaguarão.

Segundo informações da PRF, um carro modelo Tucson transitava sentido capital-interior quando saiu de pista, capotou e ficou submerso em um local alagado. As causas do acidente ainda estão em análise.