Quatro traficantes são presos com dez quilos de cocaína na BR 116, em Pelotas

Uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal resultou na apreensão de cerca dez quilos de cocaína em Pelotas. A ação ocorreu na madrugada desta sexta-feira na BR 116 e teve quatro traficantes presos em flagrante.O delegado Rafael Lopes destacou a importância da integração entre os órgãos de segurança pública no combate ao crime organizado.

Segundo a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Pelotas, a droga foi descoberta quando um Fiat Mègane e um Volkswagen Voyage, ambos com placas de Santa Vitória do Palmar, foram abordados pelos agentes e policiais rodoviários federais na estrada. A cocaína encontrava-se no segundo veículo. Já o primeiro carro era utilizado como batedor. Os indivíduos presos, de 24, 26, 27 e 30 anos, foram então detidos.