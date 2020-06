Queda de prédio causa morte de trabalhador em Capão da Canoa

publicidade

Um operário morreu na manhã desta terça-feira ao sofrer uma queda entre o quinto e sexto andar de um prédio que está com obras de reforma na avenida Beira Mar, na área central de Capão da Canoa, no Litoral Norte. A vítima, de 31 anos, realizava um serviço externo do edifício, sentado em uma cadeirinha cuja corda teria se rompido.

Ferido gravemente, o trabalhador foi socorrido por uma equipe do Samu e internado no Hospital Santa Luzia, mas não resistiu e morreu durante atendimento médico no setor de emergência. O local permaneceu isolado para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar as causas e responsabilidades pelo acidente de trabalho.