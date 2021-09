Receita Federal apreende cerca de 700 litros de bebidas na BR 290, em Porto Alegre

publicidade

A Receita Federal apreendeu cerca de 400 litros de uísque, 200 litros de energéticos e 100 litros de gin, avaliados em R$ 60 mil, na madrugada desta quarta-feira na BR 290, em Porto Alegre. As mercadorias ilícitas estavam em um Renault Logan e um Fiat Toro, ambos com placas de Belo Horizonte, de Minas Gerais.

Conforme a Receita Federal, os dois motoristas tentaram escapar da abordagem da fiscalização aduaneira. Os condutores e um passageiro foram presos. Eles vinham de Santana do Livramento, na fronteira com Rivera, no Uruguai. Os veículos foram locados nos últimos dias para fazer o transporte das bebidas.

O valor dos tributos federais evadidos foi calculado em torno de R$ 35 mil. Além de descaminho, os envolvidos podem responder pelos crimes de desobediência, contrabando e direção perigosa. Dois deles possuem histórico de infrações aduaneiras.