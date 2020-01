Receita Federal apreende quase duas toneladas de cocaína no Porto de Santos

publicidade

A Receita Federal apreendeu quase duas toneladas de cocaína no Porto de Santos. A ação foi promovida por equipes da Alfândega da Receita Federal e condutores de cães de faro da própria unidade. A droga estava escondida em cargas de exportação. No total, foram apreendidos 1,9 toneladas.

A operação teve início na terça-feira, quando ocorreu a primeira localização, de quase 1,2 toneladas, em uma carga de farinha. O conteiner onde a droga estava localizada tinha como destino o Porto de Antuérpia, na Bélgica. Já a segunda carga, de quase 700 quilos, estava em uma carga de limões, com destino à Holanda.

A finalização dos trabalhos de inspeção nos conteineres do Porto de Santos ocorreu na tarde desta sexta-feira. A droga interceptada pela Receita Federal foi entregue à Polícia Federal, que acompanhou as operações a partir das localizações e prosseguirá com as investigações a partir das informações fornecidas pela Receita.