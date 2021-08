Região Metropolitana de Porto Alegre era o destino de R$ 4,8 milhões em drogas apreendidas em SC

publicidade

A Região Metropolitana de Porto Alegre era o destino final do carregamento de drogas, avaliado em cerca de R$ 4,8 milhões, que foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal e Diretoria Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil de Santa Catarina.

Cerca de 53 quilos de cocaína e 21 quilos de pasta base de cocaína estavam em um caminhão baú Ford Cargo, com placas de Blumenau (SC), que foi abordado na BR 101, em Paulo Lopes.

A ação conjunta PRF e Polícia Civil ocorreu entre a noite de segunda-feira e madrugada desta terça-feira. Na revista do caminhão, os pacotes com as drogas foram encontrados escondidos em caixas de papelão, debaixo de alguns pallets de madeira.

Preso em flagrante, o motorista, de 26 anos, admitiu que foi contratado para levar os entorpecentes de Blumenau até o Rio Grande do Sul.