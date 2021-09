Rio Grande do Sul seria o destino de uma tonelada de maconha apreendida em Santa Catarina

publicidade

O Rio Grande do Sul seria o destino final do carregamento de mais de uma tonelada de maconha apreendido na rodovia SC 155, em Itá, em Santa Catarina. Na manhã desta segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal confirmou a informação à reportagem do Correio do Povo. A droga foi avaliada em cerca de R$ 2,5 milhões.

O flagrante ocorreu durante uma ação conjunta da PRF com a Polícia Militar e a Polícia Militar Rodoviária no sábado passado. Após trocas de informações entre as instituições, uma Mitsubishi Triton foi abordada na rodovia.

No compartimento da caminhonete foram encontrados então 1.191 quilos de maconha. O veículo havia sido roubado em março deste ano em Cascavel, no Paraná. Licenciado em Ponta Grossa, ele tinha placas clonadas de um com as mesmas características.

O condutor, um paranaense de 28 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele não disse para qual cidade gaúcha seria levado o entorpecente. A ocorrência foi registrada na DP de Concórdia.