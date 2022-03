Roubo a banco acaba com um criminoso morto e outros quatro presos em Porto Alegre

publicidade

O assalto contra uma agência do Santander, na avenida do Forte, no bairro Vila Ipiranga, em Porto Alegre, acabou em confronto e morte de um dos criminosos na manhã desta quarta-feira. Outros quatro bandidos foram presos. Houve a apreensão de armas.

O confronto ocorreu com os agentes da 14ª DP, que fica nas proximidades. Os policiais civis foram alertados sobre o assalto em andamento. Um dos bandidos foi baleado e acabou morrendo na frente da agência bancária.

Outro quatro assaltantes mantiveram as vítimas como reféns dentro do banco e efetuaram disparos. O local foi cercado, sendo em seguida preso o trio e libertadas as vítimas. Agentes da 1ª Delegacia de Roubos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil e policiais militares do 11º BPM e do 20º BPM da Brigada Militar somaram-se no cerco que resultou na rendição dos ladrões.

Todos os presos, de 37, 38, 43 e 48 anos, possuem antecedentes criminais, incluindo roubos, tráfico de drogas, homicídios, porte ilegal de armas e lesão corporal, entre outros. Houve a apreensão de três pistolas e um revólver. Nemhum policial ou vítima ficou ferido na ação.

A agência bancária foi isolada para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias, que enviou equipes do Departamento de Criminalística e do Departamento Médico Legal.

Até os efetivos da Polícia Rodoviária Federal e da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) da Polícia Civil, que estavam em uma operação conjunta, ouviram o alerta sobre o roubo a banco e foram prestar depois apoio.

Foto: BM / Especial / CP

