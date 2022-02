Roubo de veículo acaba com vítima ferida por coronhada no bairro Petrópolis, em Porto Alegre

publicidade

O roubo de um veículo terminou com uma vítima ferida na manhã desta sexta-feira no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Na avenida Bagé, no trecho entre Carazinho e Ijuí, a motorista de uma Chevrolet Tracker foi agredida com uma coronhada no rosto por dois assaltantes.

A vítima, de 63 anos, estava acompanhada da filha, de 32 anos. Ferida, a idosa foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Hospital de Pronto Socorro (HPS). Após a fuga dos bandidos com o veículo, a Brigada Militar foi acionada e fez buscas na região.

O caso está sendo apurado pela Delegacia de Roubo de Veículos (DRV) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil. À reportagem do Correio do Povo, o delegado Marco Guns confirmou que o caso é prioridade da DRV. “As equipes estão nas ruas e já trabalhando”, enfatizou, citando o levantamento de imagens de câmeras de monitoramento e busca de testemunhas, entre outras diligências.

“Estamos com redução muito grande de roubos de veículos na Capital e estamos conseguindo neste sentido dar uma grande atenção para casos pontuais. Hoje é o caso mais importante da DRV”, frisou, referindo-se à ocorrência da manhã desta sexta-feira. Ele recordou ainda que houve apenas três ocorrências de roubos de veículos na cidade na última quinta-feira. Em anos passados, lembrou, o município registrava até 40 ocorrências diárias.