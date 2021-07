RS registra queda nos homicídios, latrocínios e feminicídios no primeiro semestre de 2021

publicidade

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) divulgou na manhã desta quinta-feira os indicadores de criminalidade no primeiro semestre deste ano no Rio Grande do Sul. “A soma de vítimas de homicídios, latrocínios e feminicídios é a menor da série histórica no Estado para os primeiros seis meses”, informou. Pela primeira vez desde 2012, quando o monitoramento passou a contar individualmente o número de vítimas dos três delitos, o total ficou abaixo de mil.

De acordo com a SSP, houve 870 no período em 2021 contra óbitos contra 1.068 em 2020, uma redução de 18,5%. Já apenas em junho, a soma também é a menor da série histórica, com 128 vítimas, o que equivale à redução de 15,2% na comparação com as 151 do mesmo mês no ano passado.

“A vida humana, como sempre dizemos, é o nosso bem supremo. É claro, portanto, que nenhum número de mortes violentas é aceitável, mas os dados desse primeiro semestre, em que reduzimos esses crimes para o menor nível já computado no Estado, atestam que estamos no caminho certo para aprimorar cada vez mais a segurança dos gaúchos”, enfatizou o vice-governador e secretário estadual da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior.

“A ONU indica como parâmetro esperado para grandes populações o índice de até 10 homicídios por 100 mil habitantes. Se mantivermos até o final do ano a média dos últimos seis meses, a taxa no RS deve ficar em 13 homicídios a cada 100 mil gaúchos, quando já tivemos marca superior a 26, no ano de 2017, por exemplo. Então, não tenho dúvida de que alcançamos um avanço significativo, fruto do planejamento estratégico e do trabalho de excelência dos homens e mulheres das instituições da SSP”, acrescentou.

Homicídios

Principal crime contra a vida, os homicídios registraram queda de 19% no acumulado do primeiro semestre deste ano, diminuindo de 981 vítimas em igual período do ano passado para 795. Em junho, em comparação com igual mês de 2020, a retração foi de 135 para 118, uma diminuição de 12,6%.

Entre os 186 homicídios registrados a menos, 122 deixaram de ocorrer no conjunto de 23 cidades priorizadas pelo programa RS Seguro. Seis municípios encerraram o sexto mês do ano sem nenhum registro de homicídios: Esteio, Canoas, Farroupilha, Capão da Canoa, Lajeado e Sapucaia do Sul.

Latrocínios

Outra redução criminal foi verificada nos latrocínios. O número de vítimas de roubo com morte no RS caiu pela metade em junho, de oito ocorrências em 2020 para quatro em 2021. O resultado ajudou a ampliar a diminuição no acumulado do primeiro semestre de 2021, que ficou com 27 mortes de vítimas contra 36 nos primeiros seis meses de 2020.

Feminicídios

Após dois meses de alta, os assassinatos de mulheres por motivo de gênero voltaram a cair no RS em junho. Houve seis vítimas de feminicídio, duas a menos que no sexto mês do ano passado, o que representa retração de 25%. Com o resultado, o acumulado do primeiro semestre também fechou com queda. A soma de vítimas no primeiro semestre passou de 51 para 48, na comparação deste ano com o anterior, numa diminuição de 6%.