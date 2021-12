Santa Catarina era o destino final de cerca de oito toneladas de maconha apreendidas pela PRF

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal do Mato Grosso do Sul confirmou nesta segunda-feira que Santa Catarina era o destino final das cerca de oito toneladas de maconha que foram apreendidas. O flagrante ocorreu na véspera do feriadão de Natal na rodovia MS 386, em Amambai.

A droga estava escondida no meio de uma carga de grãos de milho, que era transportada por uma carreta Mercedes-Benz, com dois semirreboques, com placas de Mundo Novo. O condutor, um paulista de 48 anos, demonstrou nervosismo e chegou a apresentar a nota fiscal da mercadoria.

Após vistoria do caminhão, o efetivo da PRF localizou os diversos fardos de maconha, que totalizaram 8.050 quilos do entorpecente, sob o milho. Preso, o motorista confessou que receberia em torno de R$ 20 mil para fazer o transporte da droga até a cidade catarinense de Videira. Ele foi encaminhado para a Polícia Federal de Ponta Porã.