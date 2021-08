Santa Maria era o destino final de 32 quilos de maconha apreendidos no Mato Grosso do Sul

publicidade

O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Mato Grosso do Sul confirmou nesta terça-feira que a cidade gaúcha de Santa Maria era o destino final de um carregamento de 32 quilos de maconha.

O flagrante ocorreu recentemente em Amambai. Os policiais militares do DOF abordaram um ônibus com itinerário entre Ponta Porã e Mundo Novo. Um dos passageiros, de 34 anos, apresentou informações desencontradas sobre a viagem.

Durante as buscas no compartimento de bagagens, o efetivo do DOF localizou 32 tijolos da droga, distribuídos em duas malas. Preso por tráfico de entorpecentes, o passageiro confessou que viajava até Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

A ocorrência foi registrada na Polícia Civil de Amambai.

TACURU

Já a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul apreendeu em torno de 22 quilos de maconha com um morador da cidade gaúcha de Igrejinha. Trata-se de um adolescente que estava em um ônibus abordado no terminal rodoviário em Tacuru. Os tijolos da droga foram descobertos dentro de uma mala.