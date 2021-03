Secretaria da Segurança Pública prorroga reforço policial no Litoral Norte até o próximo dia 22

publicidade

A presença de 40% do efetivo policial de reforço deslocado ao Litoral Norte pela operação RS Verão Total será mantida até o próximo dia 22. Prevista para encerrar em 1º deste mês, a mobilização do período de veraneio já havia sido estendida até a última segunda-feira. O objetivo é manter intensificados os esforços de fiscalização das medidas preventivas contra a Covid-19, sobretudo onde existem maiores riscos de aglomerações.

Efetivos extras de Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Instituto-Geral de Perícias e Departamento Estadual de Trânsito permanecem assim na região litorânea. Nas praias estão mantidas por enquanto restrições como permanência nas faixas de areia, abertura de quiosques, uso de guarda-sóis e banho de mar, além da proibição do funcionamento de estabelecimentos de atividades não essenciais entre 20h e 5h.

"Mais um vez reforço, não se trata de uma ampliação para o veraneio, muito pelo contrário. Ainda estamos no pior momento da pandemia, em alerta máximo, e justamente para que possamos retomar restrições menos graves daqui uma semana, precisamos até lá cumprir com todo rigor as medidas preventivas mais rígidas", afirmou o vice-governador e secretário da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior. “Seguiremos também com as fiscalizações da operação Te Cuida RS. E renovamos o apelo à população para que colabore, evitem as praias e qualquer tipo de aglomeração”, acrescentou.