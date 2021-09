Segunda fase da operação Predadores é deflagrada pela Polícia Civil na região de Rio Grande

publicidade

A Polícia Civil desencadeou na manhã desta quinta-feira a segunda fase da operação Predadores, que visa combater o abigeato na região de Rio Grande, na Zona Sul do Estado. Sob comando do delegado Ronaldo Coelho, os agentes cumpriram com êxito sete mandados de prisão preventiva.

Todos os alvos fazem parte de uma organização criminosa especializada em furto de gado. Segundo o delegado Ronaldo Coelho, a área de atuação da quadrilha agia em Rio Grande, Santa Vitória do Palmar e São José do Norte.

As investigações começaram em dezembro do ano passado. A primeira fase da operação Predadores ocorreu no dia 1º de junho deste ano, quando foram executadas 20 medidas judiciais, sendo 18 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva.

Oito suspeitos foram detidos na ocasião. Os policiais civis recolheram ainda armamento e munição, além de animais bovinos, ovinos e equinos furtados. Um veículo também foi apreendido.