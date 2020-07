Segunda vítima de acidente na freeway morre no Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre

publicidade

O Hospital Cristo Redentor, de Porto Alegre, confirmou na manhã desta quinta-feira a morte da segunda vítima do acidente ocorrido na BR 290 (freeway), em Santo Antônio da Patrulha. No km 26 da rodovia, um caminhão Mercedes Benz, com placas de Cordilheira Alta, em Santa Catarina, trafegava no sentido no Litoral-Capital, no início da tarde dessa quarta-feira. O veículo invadiu a pista contrária e atingiu um Fiat Palio Weekend, com placas de Porto Alegre, que transitava no sentido Capital-Litoral. O automóvel, onde estava um casal, ficou esmagado sob a carroceria baú do caminhão.

A passageira do carro, de 46 anos, teve óbito no local. Já o motorista, de 46 anos, foi encaminhado ao Hospital Cristo Redentor, mas não resistiu aos graves ferimentos e faleceu na noite de quarta-feira. O condutor do caminhão, de 29 anos, ficou ferido no tombamento do veículo, sendo levado ao Hospital de Santo Antônio da Patrulha. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência.