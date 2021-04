Seis aglomerações são dispersadas pela Guarda Municipal em Porto Alegre

publicidade

A Guarda Municipal de Porto Alegre efetuou a dispersão de aglomerações em seis locais da cidade entre a noite de terça e madrugada desta quarta-feira. As ações ocorreram nas ruas Fernando Machado, Padre Chagas e Nova York, além das orlas de Ipanema e Moacyr Scliar, bem como na praia do Cachimbo, no bairro Tristeza.

Dois estabelecimentos foram também autuados e interditados pelos guardas municipais, sendo um na avenida Pernambuco, onde havia uma festa com cerca de 20 pessoas, e outro na rua Engenheiro Rodolfo Ahrons, que estava aberto e com atendimento interno de clientes.

“A Guarda Municipal, continua cumprindo seu dever de manter o respeito à legislação vigente, dando prioridade a segurança sanitária da população diante da pandemia da Covid-19”, assegurou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento Silva.