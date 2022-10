Sequestrador se entrega à polícia na zona norte de São Paulo

publicidade

O homem que manteve um casal refém por 2h30, na manhã desta sexta-feira (21), se entregou à polícia no bairro da Brasilândia, zona Norte de São Paulo. Um homem e uma mulher foram liberados por volta das 9h50min desta manhã.

A polícia acredita que durante o período em que as vítimas permaneceram no veículo, os suspeitos tentaram fazer transferências por meio de Pix. O homem chegou a exigir água, cigarro e advogados para liberar vítimas. As equipes trabalharam durante mais de 2h30 para negociar o resgate.

O casal foi mantido refém em seu próprio carro, na rua Eurídice Bueno, altura da Estrada do Sabão, na Vila Serralheiro, na Brasilândia, zona norte de São Paulo. Segundo informações Polícia Militar, o acionamento para as equipes foi para um roubo com retenção de vítima.