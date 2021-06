Servidores penitenciários da Susepe embarcam segunda-feira para Roraima

publicidade

Um novo grupo de agentes da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) foi convocado para uma intervenção prisional em Roraima, na região Norte do Brasil. Seis servidores integrarão a Força Tarefa de Intervenção Prisional (FTIP) e vão substituir os colegas que já estão atuando há três meses na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo.

O embarque para Roraima acontece na próxima segunda-feira. A ação atende ao convite do Ministério da Justiça feito à Secretaria da Administração Penitenciária (Seapen) para atuarem em escolta, intervenção prisional, além de reforçar a segurança daquela unidade prisional.

O superintendente da Susepe, José Giovani Rodrigues de Souza, frisou ao grupo que atuem com respeito, ética e moral, pois representam o Rio Grande do Sul. A bandeira do RS inclusive é hasteada no estabelecimento prisional. No total, desde a intervenção do governo federal em Roraima, o Rio Grande do Sul já mandou 36 servidores penitenciários.

Por sua vez, o diretor do Departamento de Segurança e Execução Penal, Vagner Dall Soto Cogo, explicou que a seleção para ingressar na FTIP é rigorosa, onde os candidatos são submetidos a processo seletivo, que passa pela análise de avaliação técnica, informações da inteligência penitenciária e corregedoria do sistema penitenciário.

O coordenador da FTIP, Fábio Duarte, enfatizou que os grupos apresentam intensa preparação técnica, tática e operacional, além de curso básico de intervenção prisional, cursos correlatos às atividades de agentes penitenciários, escolta, intervenção e gerenciamento de crise. "Desejo sucesso e que mantenham a tradição dos gaúchos de desempenharem excelente trabalho", declarou.

O custeio da Força Tarefa é com recursos federais, não representando nenhum ônus ao Estado do Rio Grande do Sul. As missões penitenciárias são organizadas sob o comando do Departamento Penitenciário Nacional (Depen).