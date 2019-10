Simulacro de bomba mobiliza BM no Centro de Porto Alegre

publicidade

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Brigada Militar retirou nesta quinta-feira um simulacro de bomba deixado em frente aos banheiros da Praça Dom Feliciano, no Centro Histórico de Porto Alegre, próximo à Santa Casa. Eram 15h20min quando populares ligaram para o 190 e acionaram a Brigada Militar.

Com toda a área isolada, houve congestionamento na região. Curiosos se aglomeraram no entorno da praça e acompanharam o trabalho dos policiais. Após uma hora, o objeto foi retirado por um especialista.

O autor deixou um recado no material, mas a BM não revelou o teor da mensagem. De acordo com o comandante do 9ºBPM, tenente-coronel Luciano Moritz, o simulacro tinha dois canos de pvc, relógio e fios.

O oficial explica que populares informaram sobre a presença de um objeto semelhante a um explosivo. "Era um artefato falso, grosseiro", explica. Nenhum suspeito foi preso. Imagens de câmeras da região podem ajudar a Polícia a encontrar o responsável pela montagem.