Sobe para 24 o número de mortos em acidente na Bolívia

Ao menos 24 pessoas morreram e cerca de 10 ficaram feridas após um acidente em uma estrada do departamento de Chuquisaca, Sudeste da Bolívia, depois que um ônibus de passageiros caiu em um precipício, informou a polícia.

O acidente "deixou o balanço preliminar de 24 mortos e cerca de dez feridos. Destes, dois estão em estado grave", explicou o chefe da Polícia Rodoviária de Chuquisaca, coronel José Luis Asaff.

O diretor nacional de Trânsito, Juan Carlos Espinoza, reportou mais cedo 18 mortos. Vários vídeos que circulam nas redes sociais mostram mais de dez corpos sobre a estrada de terra. Assaf relatou que há "um cenário desolador, já que o ônibus caiu mais de 150 metros".

Ele também destacou que alguns familiares estiveram no local para reconhecer os corpos e "que estão vivendo momentos realmente dramáticos". Imagens de vídeo mostram o ônibus completamente destruído na base do penhasco, enquanto os bombeiros e outras equipes de resgate trabalham no local.

O hospital público de Sucre também se tornou ponto de encontro de pessoas que chegavam para saber notícias de familiares ou amigos.

O ônibus transportava passageiros para a cidade de Sucre, do departamento de Chuquisaca, no povoado rural de Patolo, localizado a 50 quilômetros. A Polícia investiga as razões do acidente, a maior tragédia rodoviária deste ano na Bolívia, depois que em 3 de março um ônibus caiu em um precipício na estrada entre Santa Cruz e Cochabamba, com um saldo de 21 mortos.