Superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Sul recebe as 24 viaturas semi blindadas

publicidade

As 24 viaturas semi blindadas já chegaram para a Superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Sul. Tratam-se de 18 Chevrolet Trail Blazer, quatro Ford Ranger e dois Toyota Corolla. Os novos veículos trazem mais segurança para os policiais federais no cumprimento das missões e nas operações deflagradas. A distribuição para as unidades da instituição deve ocorrer nas próximas semanas.

A Polícia Federal destacou que em todo o país “são mais de 500 veículos semi blindados distribuídos para modernizar os equipamentos” e que visam “proporcionar maior eficiência nos serviços prestados pela instituição em defesa da sociedade”. O investimento foi de R$ 88 milhões do Ministério da Justiça e Segurança Pública.