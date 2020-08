Suposto doleiro do presidente do PSC é detido no aeroporto, em Porto Alegre

publicidade

O homem considerado o operador financeiro do presidente do Partido Social Cristão (PSC), Pastor Everaldo, foi preso pela Polícia Federal, em Porto Alegre, neste domingo. Com mandado de prisão temporária, Victor Hugo Barroso se apresentou à PF antes de embarcar embarcar em um voo para o Rio de Janeiro e acabou detido. Ele é mais um dos investigados na operação Tris in Idem, que apura corrupção no governo do estado do Rio de Janeiro e culminou com o afastamento na última sexta-feira, em cumprimento a determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), do governador Wilson Witzel.

Na operação, deflagrada na sexta-feira, participaram aproximadamente 380 policiais federais, que deram cumprimento a seis mandados de prisão preventiva, dez mandados de prisão temporária, e 82 mandados de busca e apreensão, nos estados de Alagoas, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo e Piauí, além do Distrito Federal. Além de Barroso, que seria o suposto doleiro do esquema, o próprio pastor foi capturado.

Os investigados responderão, na medida de suas participações, pelos crimes de organização criminosa, da Lei 12.850/2013; peculato, corrupção ativa e corrupção passiva, previstos no Código Penal Brasileiro; e "lavagem de dinheiro", da Lei 9.613/1998.